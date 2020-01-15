2020-01-15T11:38:05+03:00
Общество

Одно из зданий колледжа в Ижевске временно закрыли

Учреждение не имело лицензии
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Один из корпусов АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы» временно закрыт из-за отсутствия лицензии, об этом сообщает прокуратура по Удмуртской Республике.

Надзорным органом установлено, что колледж не имел лицензию на осуществление образовательной деятельности в одном из своих зданий, расположенном по адресу Завьяловский район, с. Октябрьский, 33.

Также прокуратура выяснила, что у организации отсутствовало заключение на данное здание о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности:

- Выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, - объясняется в сообщении.

Кроме того, в сентябре и октябре 2019 года в здании проводились учебные занятия со студентами.

- Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)), - рассказали в прокуратуре.

Чтобы продолжить работу, организации предстоит устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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