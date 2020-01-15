В Удмуртии участились случаи убийств

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:03:27+03:00

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По итогам 2019 года в Удмуртии увеличилось количество зарегистрированных случаев тяжких и особо тяжких преступлений, а также возросло количество изнасилований и краж имущества. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Удмуртской Республике.

В целом за 2019 год есть и положительные изменения, так, например, сократилось количество совершенных преступлений в Ленинском и Индустриальном районах г. Ижевска. Положительная динамика отмечается также в Красногорском, Дебесском, Камбарском Граховском районах республики.

По Удмуртии также сократилось количество совершенных грабежей - с 779 до 693 случаев, хулиганств – с 205 до 164 случаев, а также убийств и покушений на убийство с 82 до 79 случаев.

Однако, на 12% возросло количество совершенных краж имущества, на 31% мошенничеств и на 7% увеличилось число разбоев. Незначительное увеличение отмечается дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом – с 55 до 57 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU