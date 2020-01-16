Ради мобильника ценой 2000 рублей в Удмуртии мужчина угрожал подростку расправой

16 Янв. 2020 2020-01-16T06:31:13+03:00

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В Можге расследуют уголовное дело по факту грабежа. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии, в нем обвиняют 20-летнего местного жителя. Он отобрал у 17-летнего подростка мобильник.

– По данным следствия, потерпевший, студент колледжа, приехал в г. Можга на новогодние каникулы к бабушке, где познакомился с обвиняемым, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. 6 января обвиняемый пригласил подростка в кафе, где высказал в его адрес угрозу применения насилия и отобрал мобильный телефон. Затем злоумышленник скрылся с похищенным имуществом и успел продать его знакомому за 2 тысячи рублей, – говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом, мобильник изъяли и вернули владельцу. Устанавливаются все детали произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU