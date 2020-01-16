2020-01-16T07:14:19+03:00
Происшествия

Мужчина в Ижевске обокрал свою бывшую сожительницу

Она осталась без денег и ламината
Богдан Орлов
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску. По данным следствия, мужчина, работая грузчиком, украл у женщины ламинат. И деньги.

– Установлено, что в один из дней декабря 2019 года мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и похитил несколько упаковок ламината и плинтусов. Похищенное имущество подозреваемый вывез на грузотакси и продал малознакомому. Ущерб составил 13 000 рублей, – говорится в сообщении.

Кроме того выяснилось, что он украл из кармана ее одежды банковскую карту, с которой позже снял 20 тысяч рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ради мобильника ценой 2000 рублей в Удмуртии мужчина угрожал подростку расправой

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина в Ижевске обокрал свою бывшую сожительницу
Работникам предприятия ЖКХ в Удмуртии задолжали 3 миллиона рублей
Ради мобильника ценой 2000 рублей в Удмуртии мужчина угрожал подростку расправой
Стало известно время прощания с погибшими в ДТП профессором и преподователем ИжГТУ
На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов
113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии
Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло
У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета
Общегородского крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения
Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев