Мужчина в Ижевске обокрал свою бывшую сожительницу

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:14:19+03:00

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В Ижевске задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску. По данным следствия, мужчина, работая грузчиком, украл у женщины ламинат. И деньги.

– Установлено, что в один из дней декабря 2019 года мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и похитил несколько упаковок ламината и плинтусов. Похищенное имущество подозреваемый вывез на грузотакси и продал малознакомому. Ущерб составил 13 000 рублей, – говорится в сообщении.

Кроме того выяснилось, что он украл из кармана ее одежды банковскую карту, с которой позже снял 20 тысяч рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU