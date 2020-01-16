Пособия начнут выплачивать по-новому в Удмуртии

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:31:37+03:00

Их не будут выплачивать через работодателя

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В Удмуртии начнут выплачивать пособия по новому механизму. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования России по Удмуртии.

Теперь пособия будет выплачивать Фонд социального страхования напрямую. Такой механизм будет работать в рамках проекта «Прямые выплаты», в который вступила Удмуртия. Изменения действуют с 1 января 2020 года.

Чтобы назначить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, работодатель должен отправить «Реестры сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком» до 20 января. Работники должны подписать эти заявления. Пособия выплатят с 10 по 15 февраля.

Также Фонд социального страхования будет выдавать справки о выплате пособий.

- Благодаря возможностям межведомственного взаимодействия приходить за этими справками в региональное отделение Фонда не нужно. Ведомство, в которое вы обратитесь за льготой, запросит эту справку самостоятельно. Также запросить справку можно будет через личный кабинет.

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ИСТОЧНИК KP.RU