Легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии
В Воткинске (Удмуртия) 15 января легковушка врезалась в грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 41-летний водитель «Мицубиси» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге грузовику «Скания», под управлением 51-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водители «Мицубиси» и грузовика получили травмы, их отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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