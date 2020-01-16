2020-01-16T10:51:20+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии

ДТП произошло 15 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Воткинске (Удмуртия) 15 января легковушка врезалась в грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 41-летний водитель «Мицубиси» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге грузовику «Скания», под управлением 51-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водители «Мицубиси» и грузовика получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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