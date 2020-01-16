2020-01-16T10:58:38+03:00
Происшествия

У ижевчанки похищено 230 тысяч рублей под предлогом заработка

Неизвестный предложил потерпевшей заработок на фондовой бирже
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В Ижевске местная жительница обратилась в полицию с сообщением о хищении 230 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже, сказав при этом, что ее номер телефона оставил кто-то из знакомых. Для участия в торгах потерпевшей нужно было зарегистрироваться на одном из сайтов и оплатить первоначальный взнос. Далее злоумышленник сообщил, что женщина выиграла 350 тысяч рублей, но чтобы получить деньги нужно оплатить страховку, - сообщает пресс-служба.

Так, под разными предлогами потерпевшая переводила мошеннику деньги. Ущерб составил 230 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Легковушка» врезалась в грузовик в Удмуртии. Есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туман ожидается в Ижевске
У ижевчанки похищено 230 тысяч рублей под предлогом заработка
Легковушка врезалась в грузовик в Удмуртии
16 января чистить дороги в Ижевске вышли 99 спецмашин
Паралимпиец из Удмуртии завоевал второе золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
Глава Ижевска прокомментировал послание президента России Владимира Путина
Каток «Динамо» не будет работать в Ижевске 16 января
Пособия начнут выплачивать по-новому в Удмуртии
Мужчина в Ижевске обокрал свою бывшую сожительницу
Работникам предприятия ЖКХ в Удмуртии задолжали 3 миллиона рублей
Ради мобильника ценой 2000 рублей в Удмуртии мужчина угрожал подростку расправой
Стало известно время прощания с погибшими в ДТП профессором и преподователем ИжГТУ
На дорогах Удмуртии может появиться автономное освещение пешеходных переходов
113 лифтов отремонтировали в 2019 году в Удмуртии
Из-за ремонта на теплосети в домах по улицам Молодежная и Союзная в Ижевске отключат тепло
У жительницы Москвы в Ижевске похитили почти 100 тысяч рублей с банковского счета
Общегородской крестный ход состоится в Ижевске накануне Крещения
Ижевчан попросили не кататься на горках на Центральной площади из-за теплой погоды
Новым начальником Управления спорта Ижевска стал Константин Васильев