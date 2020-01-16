У ижевчанки похищено 230 тысяч рублей под предлогом заработка
В Ижевске местная жительница обратилась в полицию с сообщением о хищении 230 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Женщине позвонил неизвестный и предложил заработать на фондовой бирже, сказав при этом, что ее номер телефона оставил кто-то из знакомых. Для участия в торгах потерпевшей нужно было зарегистрироваться на одном из сайтов и оплатить первоначальный взнос. Далее злоумышленник сообщил, что женщина выиграла 350 тысяч рублей, но чтобы получить деньги нужно оплатить страховку, - сообщает пресс-служба.
Так, под разными предлогами потерпевшая переводила мошеннику деньги. Ущерб составил 230 тысяч рублей.
На данный момент возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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