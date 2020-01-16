Женщина пыталась ограбить кредитный центр в Удмуртии

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:26:32+03:00

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Женщина пыталась ограбить кредитный центр в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам консультанта организации, днем туда зашла «клиентка». Часть ее лица была закрыта шарфом. Она потребовала передать ей деньги и при этом угрожала консультанту аэрозольным баллоном. Ей отказали, и злоумышленница скрылась.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Она не работает, была ранее судима. У нее дома нашли баллон с дихлофосом, который был у нее при себе в момент совершения преступления.

По факту покушения на грабеж возбудили уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Сейчас подозреваемая находится в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU