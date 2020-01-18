Автомобиль должника из Башкортостана был найден в Ижевске

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Разыскиваемый автомобиль жителя Уфы был обнаружен в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Установлено, что житель г. Уфы задолжал своему знакомому почти 200 тысяч рублей, которые отказался возвращать. В отношении мужчины было создано судебное решение. В рамках дела было установлено, что автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий должнику предположительно может находиться в Удмуртии.

В рамках розыскных мероприятий было установлено, что автомобиль находится в Ижевске. На место парковки был вызван эвакуатор, составлен акт описи и ареста, а транспортное средство было доставлено на специализированную стоянку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

У ижевчанки похищено 230 тысяч рублей под предлогом заработка

Работникам предприятия ЖКХ в Удмуртии задолжали 3 миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU