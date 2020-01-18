Автомобиль должника из Башкортостана был найден в Ижевске
Разыскиваемый автомобиль жителя Уфы был обнаружен в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.
Установлено, что житель г. Уфы задолжал своему знакомому почти 200 тысяч рублей, которые отказался возвращать. В отношении мужчины было создано судебное решение. В рамках дела было установлено, что автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий должнику предположительно может находиться в Удмуртии.
В рамках розыскных мероприятий было установлено, что автомобиль находится в Ижевске. На место парковки был вызван эвакуатор, составлен акт описи и ареста, а транспортное средство было доставлено на специализированную стоянку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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