2020-01-18T08:40:43+03:00
Общество

Автомобиль должника из Башкортостана был найден в Ижевске

Мужчина задолжал почти 200 тысяч рублей
Людмила Куликова
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Фото: pixabayФото: pixabay
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Разыскиваемый автомобиль жителя Уфы был обнаружен в Ижевске, об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Установлено, что житель г. Уфы задолжал своему знакомому почти 200 тысяч рублей, которые отказался возвращать. В отношении мужчины было создано судебное решение. В рамках дела было установлено, что автомобиль «Лада Ларгус», принадлежащий должнику предположительно может находиться в Удмуртии.

В рамках розыскных мероприятий было установлено, что автомобиль находится в Ижевске. На место парковки был вызван эвакуатор, составлен акт описи и ареста, а транспортное средство было доставлено на специализированную стоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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