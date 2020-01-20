15 участков дорог отремонтируют по рекомендации общественных организаций в Ижевске
23 участка дорог общей протяженностью 31,8 км отремонтируют в Ижевске в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. 15 из них включены в список на основании рекомендаций общественных организаций, большую часть отмечали на карте «убитых дорог» Общероссийского народного фронта, а некоторые являются аварийными.
Отметим, окончательный перечень объектов ремонта городских улиц утвержден Общественной палатой Ижевска, а также одобрен жителями в ходе общественных обсуждений в декабре прошлого года.
Общественники согласовали и титульный список ремонта республиканских трасс, который был утвержден на Общественном совете при республиканском Миндортрансе.
Напомним, дорожники должны восстановить 80,6 км загородных магистралей. Большая часть из них – высоконагруженные интенсивные дороги, на которые больше всего жаловались люди. Отремонтируют и автодорогу Якшур-Бодья-Шаркан-Петуньки – этот объект занимал первое место в Удмуртии по числу голосов на карте «убитых дорог» ОНФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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