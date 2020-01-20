5 красивых фото с ледового фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске
19 января в Ижевске завершился ледовый фестиваль ангелов и архангелов.
Амир Закиров
Над ледяными скульптурами трудились более 20 мастеров из Удмуртии и других регионов.
Амир Закиров
Лед для скульптур брали с Ижевского пруда.
Амир Закиров
На площадке около Свято-Михайловского собора ижевчане смогут увидеть около 15 скульптур.
Амир Закиров
Горожан просят осторожнее относиться к скульптурам – плюсовая погода делает постройки не слишком устойчивыми.
Амир Закиров
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Пельменный забег и удмуртские мифы: какие нововведения ждут фестиваль «Всемирный день пельменя» в 2020 году
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»