2020-01-20T09:53:07+03:00
Общество

5 красивых фото с ледового фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске

Над скульптурами трудились более 20 мастеров
Дарья ПОРСЕВА
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Амир ЗакировАмир Закиров
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19 января в Ижевске завершился ледовый фестиваль ангелов и архангелов.

Амир Закиров

Амир Закиров

Над ледяными скульптурами трудились более 20 мастеров из Удмуртии и других регионов.

Амир Закиров

Амир Закиров

Лед для скульптур брали с Ижевского пруда.

Амир Закиров

Амир Закиров

На площадке около Свято-Михайловского собора ижевчане смогут увидеть около 15 скульптур.

Амир Закиров

Амир Закиров

Горожан просят осторожнее относиться к скульптурам – плюсовая погода делает постройки не слишком устойчивыми.

Амир Закиров

Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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