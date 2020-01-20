5 красивых фото с ледового фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:53:07+03:00

Над скульптурами трудились более 20 мастеров

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19 января в Ижевске завершился ледовый фестиваль ангелов и архангелов.

Амир Закиров

Над ледяными скульптурами трудились более 20 мастеров из Удмуртии и других регионов.

Амир Закиров

Лед для скульптур брали с Ижевского пруда.

Амир Закиров

На площадке около Свято-Михайловского собора ижевчане смогут увидеть около 15 скульптур.

Амир Закиров

Горожан просят осторожнее относиться к скульптурам – плюсовая погода делает постройки не слишком устойчивыми.

Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU