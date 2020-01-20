2020-01-20T10:49:57+03:00
Общество

Три дня в Ижевске была рекордная для января температура воздуха

Похолодания пока не предвидится
Инга Коган
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Амир ЗакировАмир Закиров
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Эту зиму в Ижевске можно, пожалуй, уже назвать аномальной. Она не просто теплая, а очень теплая. 16, 17, 18 января температура воздуха била все рекорды по максимальности. Кроме этого, все дни с начала января теплее норм на 5-15°С.

- Январь этого года может побить рекорд за всю историю наблюдений, как самый теплый. Похолодания в синоптическом обозрении пока не видно, - сообщила на своей страничке ВКонтакте Алла Шумихина, начальник отдела гидрометобслуживания регионального Гидрометцентра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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