Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио
Уже завтра, 21 января, глава Удмуртии Александр Бречалов посетит студию радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). В рамках традиционной программы «Утро с главой» он ответит на самые острые вопросы жителей и расскажет о последних новостях республики.
Эфир начнется в 08:03 и продлится до 09:00.
Свои вопросы во время эфира можно задать по телефону (3412) 94-50-94 или на Viber – 8-912-007-08-06. Кроме этого вопросы можно написать заранее на странице главы ВКонтакте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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