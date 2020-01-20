2020-01-20T11:18:50+03:00
Политика

Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио

Разговор в прямом эфире продлится около часа
Инга Коган
Поделиться:
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: Амир ЗакировГлава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Уже завтра, 21 января, глава Удмуртии Александр Бречалов посетит студию радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+). В рамках традиционной программы «Утро с главой» он ответит на самые острые вопросы жителей и расскажет о последних новостях республики.

Эфир начнется в 08:03 и продлится до 09:00.

Свои вопросы во время эфира можно задать по телефону (3412) 94-50-94 или на Viber – 8-912-007-08-06. Кроме этого вопросы можно написать заранее на странице главы ВКонтакте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Ситуация с уборкой снега в этом году лучше»: Глава Ижевска проверил содержание дорог в городе

Фигуристку из Ижевска Алину Загитову номинировали на престижную премию

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Терминатор вернулся!»: в Удмуртии голый мужчина гуляет по улицам
Возгорание на улице Пойма в Ижевске ликвидировали
Переведи бабушку и дедушку в интернет вместе с Tele2
Пьяный водитель врезался в стоящую машину в Ижевске
Фотофакт: зоозащитники Ижевска борются за приюты для животных
Во дворах Ижевска запретили ночную парковку грузовиков, такси и маршруток
Вице-премьером правительства Удмуртии может стать Ольга Абрамова
Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей в эфире радио
Три дня в Ижевске была рекордная для января температура воздуха
5 красивых фото с ледового фестиваля ангелов и архангелов в Ижевске
15 участков дорог отремонтируют по рекомендации общественных организаций в Ижевске
На улице Холмогорова в Ижевске вновь произошло повреждение водопровода
Любительская студенческая гонка пройдет в Ижевске
На дорогах Ижевска из-за оттепели начали появляться аварийные ямы
Фура с номерами Удмуртии попала в ДТП на трассе Татарстана
«Ситуация с уборкой снега в этом году лучше»: Глава Ижевска проверил содержание дорог в городе
ХК «Ижсталь» уступила «Металлургу» из Новокузнецка
Ижевский баскетболист проведет сборы с национальной командой
Фигуристку из Ижевска Алину Загитову номинировали на престижную премию
У жителя Санкт-Петербурга похитили деньги во время пребывания в Удмуртии
Три детских сада Удмуртии победили во всероссийском конкурсе
Назначен новый замминистра Минспорта Удмуртии