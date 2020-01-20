Переведи бабушку и дедушку в интернет вместе с Tele2

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:19:11+03:00

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Tele2 выводит в телеэфир социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Это поможет привлечь большее внимание аудитории к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует освоению его возможностей.

Мобильный интернет нужен пожилым людям не только для общения с близкими, он поможет оплатить квитанцию, составить маршрут или найти нужный рецепт. Стартовавший в 2019 году проект «Переведи бабушку в интернет» способствовал активному освоению старшим поколением мобильного интернета. Динамика потребления цифровых услуг клиентами оператора старше 55 лет указывает на их желание пользоваться онлайн-сервисами. По темпу роста потребления мобильного интернет-трафика бабушки и дедушки обогнали остальных жителей страны. В прошлом году представители старшего поколения скачали вдвое больше трафика год к году, в то время как среднее количество гигабайтов, использованных одним клиентом Tele2 за тот же период, выросло в 1,8 раза.

Поэтому оператор разработал «Путеводитель по мобильному интернету». Он доступным языком объясняет, как найти в интернете любую информацию, узнать прогноз погоды, посмотреть телепрограмму. Электронную версию путеводителя можно скачать на странице акции.

Чтобы представителям старшего поколения было удобнее учиться пользоваться интернетом, Tele2 предлагает им комплект из смартфона с большим экраном, «Путеводителя по мобильному интернету» и предустановленных приложений. Среди них будет и приложение «Телемед», которое поможет пожилым людям получить медицинскую поддержку в любой момент. Комплект доступен в салонах связи Tele2, участвующих в акции.

Кроме удобного оборудования, специалисты оператора предлагают пожилым людям консультационную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU