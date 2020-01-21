98 вылетов совершила санавиация за полгода в Удмуртии

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:02:00+03:00

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За период с июля по декабрь 2019 года санавиация совершила в Удмуртии 98 перелетов. Всего было эвакуировано 96 человек включая 9 детей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал Глава республики Александр Бречалов.

- Санавиация используется в экстренных ситуациях, когда нужна срочная помощь, так что можно сказать, что это спасение жизней людей, - заключил глава республики.

Также Александр Бречалов сообщил, что планируется активное развитие санавиации и дальше.

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Утро с Главой Удмуртии 21.01.20.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

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ИСТОЧНИК KP.RU