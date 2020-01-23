«Удмуртнефть» получила награду в акции «Дни защиты от экологической опасности»

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:04:32+03:00

Она стала лучшей среди республиканских предприятий и организаций

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ОАО «Удмуртнефть» отмечено дипломом I степени в номинации «Лучшая организация работы в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» среди предприятий и организаций УР».

С 2003 года «Удмуртнефть» осуществляет деятельность в соответствии с международными экологическими стандартами. Предприятие ежегодно проходит аудиторскую проверку и организует тактико-специальные учения, совершенствуя системы безопасности - экологической, промышленной, персонала.

В 2019 году на природоохранную деятельность было выделено 52 млн рублей. Среди основных направлений - обучение сотрудников, модернизация производства, экспертиза опасных производственных объектов. На месторождениях предприятия ведется непрерывный мониторинг качества природной среды.

Сотрудники предприятия активно поддерживают республиканские и городские экоакции. В 2017-м в Зоопарке Удмуртии высажена березовая аллея, а в 2018 и 2019 годах - саженцы туи, кедра и можжевельника. В 2020 году планируется заложить новую березовую аллею в зоопарке и выпустить мальков рыб в водоемы республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU