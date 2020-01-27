На трассе М-7 «Волга» в Удмуртии появятся табло контроля скорости

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:58:32+03:00

Конструкции уже установлены, но пока не подключены

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Табло контроля скорости появятся в Удмуртии на трассе М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На заседании комиссии правительства Удмуртии по обеспечению безопасности дорожного движения директор филиала ФКУ Упрдор «Прикамье» в Ижевске Константин Мошкин рассказал об эксперименте, который будет проводиться на трассе. Там уже установлены два знака с обратной связью: каждый водитель сможет видеть на них свою скорость при проезде участка.

Табло пока не работают, их обещают подключить до конца февраля. Предполагается, что установка подобных знаков сможет дисциплинировать водителей и повысить безопасность движения на оживленной магистрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU