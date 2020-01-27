Девушка из Ижевска стала победительницей конкурса «Мисс Татарстан 2020»

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:26:41+03:00

Теперь у нее есть шанс получить титул «Мисс Россия»

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24 января состоялся финал республиканского конкурса «Мисс Татарстан 2020». Об этом сообщает группа «ВКонтакте» «Мисс Мира; Мисс Вселенная; Мисс Россия 2020».

Победительницей конкурса стала 19-летняя модель Анна Семёновых. Сообщается, что родилась красавица в Удмуртии – в поселке Кизнер, а с 2014 по 2018 годы проживала в Ижевске. Затем девушка переехала в Казань, где поступила в Казанский государственный институт культуры.

В настоящее время Анна Семёновых учится на второму курсе социально-гуманитарный факультета, а также работает промоутером и аниматором в творческой группе.

Мисс Татарстан наградили короной, лисьей шубой и приглашением на финальный кастинг национального конкурса «Мисс Россия 2020», где она будет бороться за один из главных титулов красоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU