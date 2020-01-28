28 Янв. 2020 2020-01-28T10:32:25+03:00

Ранее Прасолова отстранили от должности с 29 октября по 28 декабря 2019

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Глава Удмуртии вновь продлил срок отстранения от должности бизнес-омбудсмена Александра Прасолова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия».

- Новую проверку организовали в связи с моей поездкой в Страсбург, куда я ездил полностью за свой счет. Что-то решили там проверять, хотя я еще на предыдущей проверке все объяснения дал. В распоряжении сроков проверки нет. Распоряжение главы 22 января дали. Опять какая-то «коррупция» там видимо может возникнуть из-за того, что я куда-то съездил за свой счет, - отметил Александр Прасолов.

По словам Александра в Страсбурге он принял участие в антикоррупционном мероприятии, как слушатель.

Напомним, Александра Прасолова отстранили от должности бизнес-омбудсмена Удмуртии с 29 октября по 28 декабря 2019 года в связи с проведением проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016-2018 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU