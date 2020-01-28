2020-01-28T10:40:43+03:00
Происшествия

Уголовное дело вице-спикера Гордумы Ижевска не прекратили после его смерти

Его обвиняют в многомиллионном мошенничестве
Дмитрий Бикин
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Фото: архивФото: архив
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Суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении погибшего в январе вице-спикера Гордумы Ижевска Василия Шаталова, а также его супруги – экс-директора муниципальной конно-спортивной школы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

– <…> Судом разрешен вопрос о признании близким родственником умершего подсудимой Кузнецовой Я. М., которая возражала против прекращения в отношении него уголовного дела по нереабилитирующему основанию, в связи с чем судом продолжается рассмотрение уголовного дела в общем порядке, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день проведено уже 263 судебных заседания. Сейчас суд занимается допросом жены политика. Напомним, о задержании Шаталова стало известно еще 16 июля 2015 года. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он виновен в хищении 28 млн рублей. Скончался он на 52 году жизни 12 января 2020 года после 4 лет 6 месяцев под следствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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