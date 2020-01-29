Житель Ижевска отправится в колонию за пьяное вождение

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:32:44+03:00

Он уже был осужден за подобное преступление

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Один из районных судов Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении ижевчанина, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.

Установлено, что в июне 2019 года житель Ижевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Хендай», но на своем пути был задержан сотрудниками ДПС.

- Судом ему назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает региональная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU