Житель Ижевска отправится в колонию за пьяное вождение
Один из районных судов Ижевска рассмотрел уголовное дело в отношении ижевчанина, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.
Установлено, что в июне 2019 года житель Ижевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Хендай», но на своем пути был задержан сотрудниками ДПС.
- Судом ему назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает региональная прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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