Холода отступают: какая погода ждет ижевчан в ближайшие дни

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:58:05+03:00

Прошедшая ночь стала самой холодной за зиму

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В Удмуртии прошедшая ночь стала самой холодной за зиму, по данным регионального Гидрометцентра, самая низкая температура была замечена в Дебесах (-32 градуса). Какая погода ждет жителей в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра, в республике и Ижевске вновь потепление. Так, 30 января, в четверг, днем температура составит -8 градусов, ночью -7…-3 градуса, небольшой снег.

31 января, в пятницу, температура днем составит -2 градуса, ночью -3 градуса, небольшой снег.

В выходные по предварительному прогнозу температура составит -3…-8 градусов, также временами пройдет снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU