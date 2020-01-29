Ижевчан приглашают на «Вторжение динозавров»

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:03:26+03:00

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25 января в ТРЦ «Италмас» открылась интерактивная выставка в новом формате «Вторжение динозавров». Ижевчане могут не только увидеть оживших доисторических животных, но и узнать подробности их существования.

Фото: vk.com/dino_ru

В зависимости от настроения посетителей и их характера динозавры могут кивнуть, подмигнуть или даже напугать громким рыком. Но не стоит переживать: они дружелюбны и не представляют опасности.

Фото: vk.com/dino_ru

- Наша выставка идеально подходит для посещения всей семьей, ведь у нас интересно не только детям. Тем, кто неравнодушен к современным технологиям, мы можем предложить 4 разные зоны VR, которые дополнят впечатления, перенеся вас в мир юрского периода. Также любой желающий сможет порисовать 3D ручкой, пострелять в тире из лука или взять под свой контроль одного из роботов-динозавров. И это далеко не всё, что ждёт вас, - рассказали организаторы выставки.

Фото: vk.com/dino_ru

Стоимость билетов:

В будни: детский – 400 рублей, взрослый – 450 рублей

В выходные и праздничные дни: детский – 450 рублей, взрослый – 500 рублей

Детям до 3 лет вход свободный в сопровождении взрослого.

Подробнее о выставке можно узнать здесь: vk.com/dino_ru

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ИСТОЧНИК KP.RU