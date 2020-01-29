В День всех влюбленных в Ижевске планируют зарегистрировать брак 24 пары

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:59:21+03:00

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В Удмуртии в День всех влюбленных, 14 февраля, планируют зарегистрировать брак 50 пар, из них 24 в Ижевске. Об этом «Комсомолке» рассказала председатель Комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртии Людмила Попова.

При этом в прошлом году 14 февраля зарегистрировали брак всего 17 пар из Ижевска, а в республике – 42 пары. Также февраль очень насыщен на «красивые» даты - 02.02.2020, 20.02.2020, 22.02.2020.

– На первую дату заявлений нет, так как это воскресенье. 22 февраля на регистрацию придут 29 пар, из них 15 – в ижевские отделы ЗАГС. Самое большое количество заявлений, несмотря на будний день (четверг), подано на 20.02.2020 – 67 пар, из них 26 в Ижевске,20 в других городах Удмуртии и 21 в сельских районах, - отметила Людмила Попова.

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ИСТОЧНИК KP.RU