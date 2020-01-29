Пассажира такси в Ижевске подозревают в краже более 50 тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:30:26+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что ночью потерпевший ехал на такси домой. Во время поездки случайно обронил вещи, которые упали на пол, мужчина собрал их и не заметил, что из кармана выпал телефон, в чехле которого были банковские карты, - сообщает пресс-служба.

Пропажу мужчина заметил на следующий день, он обратился в банк, где выяснил, что с карты было похищено 56 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 42-летний ижевчанин, который ехал на такси после потерпевшего. Деньги он похитил с помощью программы «мобильный банк». В ходе обыска в квартире подозреваемого был обнаружен телефон потерпевшего.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Похищенные с банковского счета денежные средства подозреваемый вернул потерпевшему.

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ИСТОЧНИК KP.RU