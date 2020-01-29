Дорожные службы Ижевска готовятся к снегопаду
В Ижевск вновь идут снегопады, к чему и начали готовиться дорожные службы города. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Городским службам предстоит большая работа по расчистке улиц от снега. В первую очередь работы будут вестись на спусках, подъемах, перекрестках, а также по маршрутам движения общественного транспорта. В часы пик, когда транспортные потоки на дорогах максимальны, работы по расчистке снега временно прекращаются, - говорится в сообщении.
Дорожниками планируется установка временных дорожных знаков для проведения работ по расчистке и вывозу снега на следующих объектах:
- в ночь с 29 на 30 января на улицах Советская, Труда, в шлюзовом проезде по ул. 10 лет Октября от ул. Удмуртская до ул. Пушкинская;
- в ночь с 29 на 30 января и днем 30 января на ул. Пушкинская от ул. Холмогорова до ул. Советская;
- с 9:00 до 12:00 30 января на проезде от дороги на психиатрическую больницу до профилактория «Ижсталь».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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