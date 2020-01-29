2020-01-29T16:58:18+03:00
Происшествия

49-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве жены

Мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 49-ленего местного жителя, который обвиняется в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что мужчина и 43-летняя жена около 7 лет состояли в браке, который расторгли за год до случившегося, после чего продолжали вместе жить. А августе 2019 года пьяный мужчина устроил ссору на почве ревности, в ходе которой он избил женщину и 18 раз ударил ее ножом. Женщина пыталась спрятаться в бане, но мужчина догнал ее и ударил ножом еще несколько раз, - сообщает пресс-служба.

В результате повреждений потерпевшая скончалась на месте спустя непродолжительное время. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, изъято орудие преступления – нож, допрошены свидетели. По результатам экспертизы установлено, что мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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