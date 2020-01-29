2020-01-29T17:21:03+03:00
Общество

Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных машин

А также ответил на вопросы слушателей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Какие риски существуют при покупке поддержанных машин? Существуют ли исправные машины на вторичном рынке? А также как получить консультацию специалиста по автоподбору. Об этом и не только рассказал эксперт по автоподбору Евгений Кузнецов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных авто

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- При выборе поддержанной машины - это юридическая чистота, второе – это безаварийность, обязательно нужна оценка кузова на ремонт и техническая составляющая. Сейчас очень много «одноразовых» машин, - отметил Евгений.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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- Автомобилисты, готовьтесь! Снегопады в городе, дорожные службы тоже... Узнали, где лучше не парковать машины этой ночью.

- В конце декабря на улице Горького, у магазина «Подарки», убрали зебру. Это вызвало массу жалоб со стороны жителей – несмотря на имеющуюся рядом «подземку» они продолжают перебегать дорогу у остановки. Почему, разбиралась «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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