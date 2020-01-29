Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных машин
Какие риски существуют при покупке поддержанных машин? Существуют ли исправные машины на вторичном рынке? А также как получить консультацию специалиста по автоподбору. Об этом и не только рассказал эксперт по автоподбору Евгений Кузнецов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных авто
- При выборе поддержанной машины - это юридическая чистота, второе – это безаварийность, обязательно нужна оценка кузова на ремонт и техническая составляющая. Сейчас очень много «одноразовых» машин, - отметил Евгений.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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