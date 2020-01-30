2020-01-30T10:31:27+03:00
Общество

Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Синдикат участников - Банк ВТБ (ПАО), ВЭБ.РФ и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, Группа ВЭБ.РФ) - открыли финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае (город Находка). Международный подрядчик (China Chengda Engineering Co., Ltd.)* получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC* контракту, предполагающему строительство завода «под ключ». Выход НЗМУ на полную мощность запланирован до конца 2023 года.

Общая проектная мощность производства на первом этапе проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Производство и выпускаемая им продукция будут отвечать самым высоким экологическим стандартам.

Структурирование финансирования проекта осуществляется в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования. Кроме того, финансирование в объеме 7 млрд рублей предоставлено инициатору проекта со стороны ФРДВ.

Реализация проекта позволит создать свыше 1500 новых высокопрофессиональных рабочих мест в Приморском крае. После запуска завода значительно вырастут налоговые поступления в бюджет, повысится эффективность использования природных ресурсов и укрепятся позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

*Чайна Ченгда Энджинеринг Ко, Лтд, ИПС

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав Удмуртии назвал число обследованных на коронавирус пациентов
Ижкомбанк сменил название на Датабанк
Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать
Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах
Штрафов почти на 90 тысяч рублей выписали в Ижевске за нарушение «закона о тишине»
По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека
Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке
Пробки 8 баллов и снегопад: в Ижевске очередной дорожный коллапс
В 2019 году в Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции выявили 58 поддельных водительских удостоверений
Девять жителей Удмуртии обвиняются в покушении на сбыт наркотиков
«Дружба» в строю!»: здание бывшего кинотеатра в Ижевске планируют открыть до 10 февраля
Жителей Удмуртии, заболевших после поездки в Китай, проверяют на коронавирус
Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных машин
49-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве жены
Дорожные службы Ижевска готовятся к снегопаду
Пассажира такси в Ижевске подозревают в краже более 50 тысяч рублей
В День всех влюбленных в Ижевске планируют зарегистрировать брак 24 пары
Ижевчан приглашают на «Вторжение динозавров»
Холода отступают: какая погода ждет ижевчан в ближайшие дни
Будут ли ларьки с мороженым, появившиеся на улицах Ижевска, соблюдать дизайн-код
Жителя Удмуртии задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД
«Комсомолка» приглашает ижевчан в бесплатный тур по новостройкам
Житель Ижевска отправится в колонию за пьяное вождение
Двое ижевчан осуждены за изнасилование старушки
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
«Тимур и его команда» по-удмуртски: 10-летний мальчик уже два года помогает 93-летней бабушке
В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед»