2020-01-30T11:20:13+03:00
Общество

Ижкомбанк сменил название на Датабанк

Кредитное учреждение поменяло название 30 января 2020 года
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В конце октября прошлого года акционеры банка приняли решение о переименовании кредитного учреждения в Датабанк. Ижкомбанк прошёл ряд необходимых процедур, в том числе государственную регистрацию устава в новой редакции, и теперь официально становится Датабанком. Поскольку переименование не является реорганизацией общества, все остальные реквизиты остаются без изменений, а обязательства перед клиентами сохраняются.

Но что это значит для обычного клиента?

Если меняется название, то значит нужно идти и переоформлять все вклады и карты оформленные в Ижкомбанке?

Нет. Никакие договоры, счета и карты переоформлять не нужно. Все заключённые договоры: кредитные, ипотечные, договоры вкладов, все счета и карты — будут действительны.

Будет ли работать мобильное приложение Ижкомбанка?

Мобильное приложение переустанавливать не нужно. Со временем в него будут внесены все нужные изменения и оно автоматически обновится на вашем устройстве.

Банк переименовали, а на офисах до сих пор висит старая символика — почему и когда поменяют?

Первый офис в новом фирменном стиле уже представлен в Ижевске по адресу: улица Пушкинская, 373. Смена вывесок и стиля во всех офисах займёт определенное время, однако, в течение этого года будет завершена.

Если хочется получить карту с новым названием и логотипом взамен старой можно будет это сделать?

В ближайшее время банк начнёт выпускать банковские карты с новым названием. После этого, при желании, можно будет обратиться в банк с заявлением о замене карты. Карты Ижкомбанка будут приниматься для расчетов до окончания срока их действия наравне с любыми другими картами.

Ижкомбанк сменил название на Датабанк.

АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646

426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,

т. 8-800-301-91-91, www.databank.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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