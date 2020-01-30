«Дом.ru» отдает ижевчанам в тест умные ТВ-приставки

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:16:31+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает жителям Ижевска в новом году протестировать ТВ-приставку MovixPro*, чтобы оценить все возможности цифрового ТВ до покупки.

В течение 14 дней абонент сможет пользоваться приставкой за 1 рубль, при этом оператор предлагает в период тест-драйва welcome*-пакеты каналов, подписки и услугу «управляй просмотром», которая позволяет смотреть передачи, которые вышли уже на ТВ в течение недели. Подарок всем пользователям приставки - более 450 фильмов в каталоге «Попробуй кино» без дополнительной оплаты.

По завершении тестового периода клиент может выбрать: выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование компании. Чтобы пользователь не забыл об окончании тест-драйва, компания направит уведомление по почте или телефону.

С приставки MovixPro можно запустить на экране телевизора приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, если телевизор поддерживает этот формат, пользоваться интерактивными сервисами – ставить эфир на паузу, смотреть передачи, которые уже прошли в эфире, перематывать рекламу в записи.В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, приложения для соцсетей и многое другое.К миниатюрному устройству через Bluetooth* или USB*-порт легко подключаются внешние устройства - компьютерная мышь, клавиатура, джойстик, геймпад, веб-камера, наушники или даже акустическая система.

В прошлом году запущена система персональных рекомендаций контента, созданная британской компанией Think Analytics*. Система изучает личные предпочтения каждого пользователя, находит и рекомендует интересный ему контент.

*Мовикс Про, *Велком, *Блютуз, *ЮЭсБи, *Синк Аналитикс

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ИСТОЧНИК KP.RU