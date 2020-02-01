Экс-министр МВД Удмуртии возглавил федерацию дзюдо республики
Генерал-майор полиции, экс-министр МВД Удмуртии Александр Первухин стал новым председателем Удмуртской республиканской федерации дзюдо. Предыдущий председатель федерации Илья Штайн написал заявление по собственному желанию о досрочном прекращении своих полномочий.
- Александр Сергеевич уже возглавлял федерацию дзюдо Удмуртии с 2014 по 2017 годы, и этот период характеризуется появлением административного, финансового ресурса и программой целенаправленного развития дзюдо в Республике, - сообщает пресс-служба организации.
Среди приоритетных задач, которые определил новый председатель: строительство Дома дзюдо, развитие клубов на территории региона, работа по подготовке тренерского состава.
Основным направлением в работе Федерации была названа реализация Соглашения о намерениях по развитию дзюдо в Удмуртии в 2020-2025 годах, Документ планируют подписать между Правительством Удмуртии, Удмуртской Республиканской федерацией дзюдо, Федерацией дзюдо России и Европейским союзом дзюдо.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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