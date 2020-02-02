Мифы и легенды оживут на фестивале «Удмуртский лед»
Мифы и легенды оживут на фестивале «Удмуртский лед»: скульптуры Третьего фестиваля ледовой скульптуры будут сопровождаться элементами дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Торжественное открытие состоится уже сегодня, 2 февраля, в 17:00. Увидеть волшебство сможет любой: достаточно иметь при себе смартфон. На площадке будут работать волонтеры, которые объяснят, как увидеть ожившую сказку.
Парк скульптур расположился у монумента «Навеки с Россией». В создании фигур приняли участие художники из Ижевска, Сургута, Перми, Уфы, Рязани, и других городов России, а также гости из Казахстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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