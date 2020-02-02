2 Февр. 2020 2020-02-02T14:30:50+03:00

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Мифы и легенды оживут на фестивале «Удмуртский лед»: скульптуры Третьего фестиваля ледовой скульптуры будут сопровождаться элементами дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Торжественное открытие состоится уже сегодня, 2 февраля, в 17:00. Увидеть волшебство сможет любой: достаточно иметь при себе смартфон. На площадке будут работать волонтеры, которые объяснят, как увидеть ожившую сказку.

Парк скульптур расположился у монумента «Навеки с Россией». В создании фигур приняли участие художники из Ижевска, Сургута, Перми, Уфы, Рязани, и других городов России, а также гости из Казахстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU