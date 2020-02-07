Мороз до -26 градусов ожидается в Ижевске в выходные

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:13:26+03:00

А вот снега синоптики не обещают

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В ближайшие дни в Ижевске и Удмуртии ожидается по-настоящему зимняя погода. В ночь на субботу, 8 февраля, температура воздуха опустится до -14...-19°С. Днем ожидается -10...-15°С.

В ночь на воскресенье, 9 февраля, будет аж до -26°, днем -15...-20°С.

Снега не будет, а вот в ночные и утренние часы воскресенья возможен туман.

- В понедельник к территории республики подойдет теплый фронт, температурный фон начнет повышаться. В утренние часы понедельника -11...-16°С, к вечеру до -3...-8°С. Временами пройдет снег, усилится ветер. На дорогах прогнозируются снежные заносы, накат. По предварительному прогнозу на следующей неделе ожидается теплая погода, - сообщили в Удмуртском гидрометцентре.

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ИСТОЧНИК KP.RU