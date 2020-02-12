2020-02-12T10:34:46+03:00
Происшествия

Водитель фуры в Удмуртии насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 11 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 151-м километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 43-летний водитель грузовой машины «Мерседес» сбил 63-летнего мужчину, который шел по дороге в темной одежде, без световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход скончался.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии в очередной раз призывает пешеходов быть предельно внимательными на дороге! Для вашей безопасности необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы. Осуществляйте движение по обочине проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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