2020-02-12T16:50:28+03:00
Общество

В ближайшие 5 лет в 140 населенных пунктах Удмуртии появится газ

Более 9 тысяч домовладений получат возможность подключения к ресурсу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 140 населенных пунктах Удмуртии в ближайшие пять лет появится газ. Об этом сообщил в соцсетях министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

- Сегодня в ООО «Газпром межрегионгаз» в Санкт-Петербурге отработали вопросы Программы развития газоснабжения Удмуртии на 2021-2025 годы. Обозначили основные объекты строительства. Их 33 - Игринском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Вавожском, Завьяловском, Кезском, Глазовском, Сарапульском, Дебёсском, Балезинском, Каракулинском, Увинском, Камбарском, Селтинском и Граховском районах, - написал министр.

Всего планируется построить 530 км межпоселковых сетей и более 700 км внутрипоселковых. Возможность подключения к ресурсу получат свыше 9 тысяч домовладений.

Региональная программа будет утверждена в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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