2020-02-17T11:56:03+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш

А также рекомендации населению от ГУ МЧС России по республике
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега и наледи с крыш. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- В связи с метелью и прогнозируемым теплом жителей просят обратить внимание на крыши домов. Возможен сход снега и наледи, падение с карнизов домов сосулек. Осевшая снежная масса на крышах зданий хранит в себе опасность обрушения кровли и лавинного схода, что подвергает людей риску быть травмированными, - говорится в сообщении.

Рекомендуется по возможности близко не подходить к стенам зданий. При входе в здание обращать внимание на скопление снега на крыше и обходить места, возможных обрушений. Если во время движения слышен подозрительный шум – нельзя останавливаться и поднимать голову. Нужно прижаться к стене.

Также не рекомендуется оставлять машины вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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