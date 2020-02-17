Жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега с крыш
Жителей Удмуртии предупреждают о возможном сходе снега и наледи с крыш. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- В связи с метелью и прогнозируемым теплом жителей просят обратить внимание на крыши домов. Возможен сход снега и наледи, падение с карнизов домов сосулек. Осевшая снежная масса на крышах зданий хранит в себе опасность обрушения кровли и лавинного схода, что подвергает людей риску быть травмированными, - говорится в сообщении.
Рекомендуется по возможности близко не подходить к стенам зданий. При входе в здание обращать внимание на скопление снега на крыше и обходить места, возможных обрушений. Если во время движения слышен подозрительный шум – нельзя останавливаться и поднимать голову. Нужно прижаться к стене.
Также не рекомендуется оставлять машины вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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