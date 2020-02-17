Полицейские задержали четверых жителей Удмуртии по подозрению в организации игорного заведения

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:03:33+03:00

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В Удмуртии сотрудники УЭБиПК МВД по республике совместно с бойцами Росгвардии задержали четверых местных жителей. Их подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В 2016 году 41-летний ранее судимый за дачу взятки мужчина в арендуемом нежилом помещении в Малой Пурге организовал игровой салон, где проводил азартные игры. Также он привлек к незаконной деятельности 24-летнюю девушку, и двух 30-летних мужчин. 12 февраля деятельность игорного заведения была пресечена, - сообщает пресс-служба.

Был проведен осмотр места происшествия и пять обысков, в ходе которых было изъято большое количество компьютеров и мобильных телефонов, а также денег в сумме 38 тысяч рублей. Следователями готовятся материалы для предъявления подозреваемым обвинения.

Теперь им грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/761315" frameborder="0"></iframe> Задержание организаторов игорного бизнеса в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU