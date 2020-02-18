Порыв в районе улицы Орджоникидзе произошел в Ижевске
В Ижевске в районе улицы Орджоникидзе произошел порыв. Об этом сообщает пресс-служба города.
- 18 февраля утром произошел излив воды в районе Дома дружбы народов. Причина - порыв чугунного водопровода. На данный момент от водоснабжения отключен один дом по улице Орджоникидзе, 28, - сообщает пресс-служба.
Сейчас на месте излива работает аварийная бригада «Ижводоканала».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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