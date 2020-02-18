Жителя Пермского края подозревают в сбыте крупной партии наркотиков в Удмуртии

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:46:18+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали ранее судимого 42-летнего жителя Пермского края. Его подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчина является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Он забрал закладку в Пермском крае для дальнейшего распространения в Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

В ходе обыска в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство массой около 1,5 кг. Возбуждено уголовное дело, теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. На данный момент мужчина находится в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU