2020-02-18T12:46:18+03:00
Происшествия

Жителя Пермского края подозревают в сбыте крупной партии наркотиков в Удмуртии

Задержанный оказался жителем Пермского края
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии полицейские задержали ранее судимого 42-летнего жителя Пермского края. Его подозревают в сбыте крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что мужчина является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. Он забрал закладку в Пермском крае для дальнейшего распространения в Удмуртии, - сообщает пресс-служба.

В ходе обыска в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое средство массой около 1,5 кг. Возбуждено уголовное дело, теперь задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. На данный момент мужчина находится в следственном изоляторе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. Подробнее.

- Мы уже сегодня говорили, что ледовый городок на Центральной площади начали убирать. Фотограф "Комсомолки" отправился посмотреть, как продвигаются работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Учусь на врача, но избегаю их»: студентка медакадемии из Ижевска попала на федеральное ТВ
Жителя Пермского края подозревают в сбыте крупной партии наркотиков в Удмуртии
В ДТП с фурой погибли двое жителей Удмуртии
Чемпионат для карапузов пройдет в Ижевске
13 жителей Удмуртии будут судить за организацию подпольного парфюмерного завода
«Дай Бог, чтобы она не сдавалась»: министр спорта Удмуртии оценил желание Алины Загитовой продолжить карьеру
Порыв в районе улицы Орджоникидзе произошел в Ижевске
«Хочу открыть учебники и повторить некоторые события»: глава Удмуртии попробовал сдать ЕГЭ по истории
Ледовый городок на Центральной площади в Ижевске начнут разбирать
Жительницу Удмуртии завалило сошедшим с крыши снегом
Продажу зажигалок несовершеннолетним могут ограничить в Удмуртии