Сильнейшие боксеры поборются за командный Кубок России по боксу в Ижевске

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:33:37+03:00

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Более 250 спортсменов из 10 федеральных округов поборются в Ижевске за звание чемпионов в командном Кубке России по боксу. Соревнования пройдут с 23 по 27 марта, рассказал «Комсомолке» руководитель дирекции Приволжского федерального округа Сергей Стрелков.

На ринг выйдут мужчины с 19 до 40 лет.

- Это будут очень зрелищные соревнования, которые посвящены 75-летию Великой Победы, - прокомментировал Сергей Станиславович. - Всех деталей пока раскрывать не буду, но отмечу, что в Ижевск приедет главный тренер сборной России со своим штабом. Это значит, что у участников Кубка будет реальный шанс попасть в сборную.

Турнир будет транслироваться на МАТЧ ТВ (12+). Специально для этого в город приедет съемочная группа федерального телеканала.

- Предварительные бои пройдут в ледовом дворце «Олимпиец», финал - в цирке, - рассказал Сергей Стрелков. - Открытие пройдет 23 марта в 18:00 по адресу: Ижевск, улица Удмуртская, 222А. Вход свободный (12+).

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ИСТОЧНИК KP.RU