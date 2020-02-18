Семейные разборки: как ижевчанам делить имущество после развода
Что считается совместно нажитым супругами имуществом, как делится имущество, купленное в ипотеку? Об этом и не только рассказал адвокат кандидат юридических наук Сергей Шлык.
Ижевский адвокат рассказал, как делить при разводе квартиру в ипотеку
- Приватизированное имущество в браке не подлежит разделу. Оно будет признано собственностью того супруга, на которого помещение зарегистрировано, - отметил Сергей Шлык.
Также адвокат рассказал о том, должны ли дети содержать своих родителей в пенсионном возрасте.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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