2020-02-18T17:47:03+03:00
Общество

Семейные разборки: как ижевчанам делить имущество после развода

На вопросы ответил адвокат
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Что считается совместно нажитым супругами имуществом, как делится имущество, купленное в ипотеку? Об этом и не только рассказал адвокат кандидат юридических наук Сергей Шлык.

Ижевский адвокат рассказал, как делить при разводе квартиру в ипотеку

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- Приватизированное имущество в браке не подлежит разделу. Оно будет признано собственностью того супруга, на которого помещение зарегистрировано, - отметил Сергей Шлык.

Также адвокат рассказал о том, должны ли дети содержать своих родителей в пенсионном возрасте.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Семейные разборки: как ижевчанам делить имущество после развода
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