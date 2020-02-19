В Удмуртии появилась команда «Ижсталь», в составе которой девушки

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:01:36+03:00

Спортсменки начали тренироваться с сентября 2019 года

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В Удмуртии появилась команда «Ижсталь», которую представляют девушки. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

- С сентября 2019г. девчонки 13-17 лет усиленно тренируются в составе специализированной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею и принимают участие в товарищеских турнирах. С 29 февраля по 4 марта в Санкт-Петербурге девушки примут участие в четвертом ежегодном турнире среди женских команд «В хоккей играют настоящие девчонки», - сообщает пресс-служба.

Кстати, руководство сборной взял на себя тренер Первой национальной категории мастер спорта по хоккею Незнамов Дмитрий Григорьевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU