Спасатели помогли рабочему, которому стало плохо во время чистки крыши в Ижевске

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:35:16+03:00

У него отнялись ноги

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В Ижевске 20 февраля спасатели помогли рабочему, которому стало плохо во время чистки крыши. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Фото: instagram.com/pssudm

-54-летний мужчина чистил снег на крыше по адресу улица Буммашевская, 11а. Ему стало плохо, он не мог самостоятельно спуститься с крыши – отнялись ноги. Прибывшие спасатели спустили рабочего при помощи альпснаряжения, - сообщает пресс-служба.

Мужчина был передан медикам, его отвезли в больницу с подозрением на инсульт.

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ИСТОЧНИК KP.RU