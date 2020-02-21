Спасатели помогли рабочему, которому стало плохо во время чистки крыши в Ижевске
В Ижевске 20 февраля спасатели помогли рабочему, которому стало плохо во время чистки крыши. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Фото: instagram.com/pssudm
-54-летний мужчина чистил снег на крыше по адресу улица Буммашевская, 11а. Ему стало плохо, он не мог самостоятельно спуститься с крыши – отнялись ноги. Прибывшие спасатели спустили рабочего при помощи альпснаряжения, - сообщает пресс-служба.
Мужчина был передан медикам, его отвезли в больницу с подозрением на инсульт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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