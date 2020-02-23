В сквере Победы в Ижевске состоялось торжественное возложение цветов

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:06:21+03:00

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Утром 23 февраля в Ижевске состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Об этом сообщила министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова на своей странице «Вконтакте»

- Здоровья, счастья, мира и добра! Поздравляю всех защитников Отечества с праздником! – добавила министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU