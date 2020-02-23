2020-02-23T09:06:21+03:00
Общество

В сквере Победы в Ижевске состоялось торжественное возложение цветов

Мероприятие приурочено ко Дню защитника отечества
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: Татьяна Чуракова "Вконтакте"Фото: Татьяна Чуракова "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Утром 23 февраля в Ижевске состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Об этом сообщила министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова на своей странице «Вконтакте»

- Здоровья, счастья, мира и добра! Поздравляю всех защитников Отечества с праздником! – добавила министр.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов вновь приступил к работе

Глава Ижевска попросил таксистов не ездить по пешеходным дорожкам

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24