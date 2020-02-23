23 февраля на улицы Ижевска вышли 65 единиц спецтехники

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:31:09+03:00

Ночью работало на 7 штук меньше

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Днем, 23 февраля, на улицы города вышли 65 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сообщается также, что помимо основной работы, выполнялась расчистка зон пешеходных переходов и остановок на улице Пушкинская, расчистка тротуаров на улицах Ворошилова, Молодежная и 40 лет Победы, расширение проезжей части на улице Старосмирновская, и в пр. Копровый.

Также спецтехника вывозила снег на улицах К. Либкнехта, Областная, Цветочная, и занималась устранением дефектов дорожного полотна на Воткинском шоссе.

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно)

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ИСТОЧНИК KP.RU