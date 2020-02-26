2020-02-26T10:44:28+03:00
Общество

«Дом.ru Бизнес» и Яндекс помогут клиентам оператора с запуском рекламных кампаний

Оператор дарит клиентам промокод
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Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» в партнерстве с Яндекс запустил акцию, по которой компании и ИП получат бонус – 4500 рублей на контекстное продвижение товаров или услуг через «Яндекс.Директ» и бесплатную настройку рекламной кампании специалистами Яндекса.

Промокод на бонус «Дом.ru Бизнес» выдает корпоративным клиентам при подключении одной или несколько цифровых услуг (облачная телефония, Wi-Fi, видеонаблюдение) с суммарной абонентской платой не менее 1500 руб. Еще 1500 руб. нужно внести на личный счет в сервисе «Яндекс.Директ» – это обязательный минимальный платеж для активации кода. В итоге клиент может запустить рекламную кампанию с общим бюджетом от 6000 рублей.

Дополнительное условие – участвовать в акции могут только компании или предприниматели, которые в течение последних 12 месяцев не рекламировались через «Директ» или вообще никогда не пользовались этим инструментом.

Для эффективного запуска первой рекламной кампании участники могут воспользоваться бесплатной помощью от Яндекса. Специалисты подготовят объявления с учётом специфики бизнеса и настроят счётчик «Яндекс.Метрики» для накопления данных и оценки статистики.

Подробные условия акции и инструкции по активации кода размещены на сайте Совместная акция Яндекс.Директа и Дом.ru Бизнес.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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