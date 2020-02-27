2020-02-27T12:08:52+03:00
Общество

Авиастроители одобрили металл «Ижстали»

Завод прошел оценку качества поставляемой продукции
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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел»), прошел оценку качества поставляемой продукции и получил свидетельство одобренного поставщика от компании «Авиационные редукторы и трансмиссии - Пермские моторы».

Завод сотрудничает с компанией на протяжении многих лет, поставляя металлопродукцию из конструкционных, конструкционных легированных с никелем и нержавеющих марок стали. Металл «Ижстали» используется для производства коробок приводов, корпусных деталей, валов, зубчатых колес авиационных двигателей.

АО «Авиационные редукторы и трансмиссии – Пермские моторы» входит в состав холдинга «Вертолеты России» – одного из ведущих мировых производителей вертолетостроения. Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и трансмиссии вертолетов.

- Авиастроители предъявляют высокие требования к качеству поставляемого металла, которые «Ижсталь» удовлетворяет в полной мере. В 2019 году мы отгрузили отечественным предприятиям авиапрома более 1,5 тыс. тонн металлопродукции, что на 26% больше, чем годом ранее, – отметил директор по сбыту ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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