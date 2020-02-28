2020-02-28T12:20:35+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам более 1 млн рублей

Звонивший мужчина представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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81-летняя пенсионерка из Сарапула обратилась в полицию с сообщением о хищении более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- По версии следствия, в конце января женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Далее он рассказал, что в банке на имя пенсионерки открыт счет и сейчас она может снять с него 1,5 млн рублей. Для этого ей нужно было заплатить комиссию, она согласилась и перевела неизвестному 39 тысяч рублей. Далее под разными предлогами мужчина уговаривал ее перевести различные суммы. В итоге женщина перевела мошенникам 1,2 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Деньги пенсионерка брала в долг у знакомых и родных, а также потратила все свои сбережения. После того, как мошенники перестали выходить на связь, женщина обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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