2020-02-28T13:35:24+03:00
Общество

Удмуртия оказалась лидером в рейтинге по продажам алкоголя в 2019 году

Первое место заняла Сахалинская область
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Удмуртия оказалась на первых строчках рейтинга по продажам алкоголя в 2019 году. Рейтинг составил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Так, на первом месте оказалась Сахалинская область – 11 литров абсолютного алкоголя на душу населения. Второе место – Республика Коми (10,6 литра), Магаданская область (10,5 литра) и Удмуртия (9,9 литра).

Самые низкие показатели продаж алкоголя на душу постоянного населения зафиксированы в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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